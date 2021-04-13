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Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, в частности, улучшилась ситуация с госпитализациями.

«Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам», - заявил он.

Министр привел пример: на прошлой неделе было на две тысячи меньше человек, которых госпитализировали, чем на позапрошлой неделе. Также уменьшилось количество вызовов «скорой».

Ученые НАН 30 марта опубликовали прогноз. По их данным, пик третьей волны коронавируса в Украине ожидался в течение одной-двух недель.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 апреля зафиксировано 11680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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