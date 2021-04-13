В Украине по состоянию на 13 апреля зафиксировано 11680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2334 человека, летальных случаев – 457, выздоровели 14019 человек, осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР - 38684, методом ИФА - 19284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26007).
За все время пандемии в Украине заболели 1872785 человек, выздоровели – 1430234, летальных исходов - 37 758, проведено 8716400 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
За сутки 12 апреля в Украине 10135 человек привиты против COVID-19.
388 401 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 1503 случая / 1500 прививок;
Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;
Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;
Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;
Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;
Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;
Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;
Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;
Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;
Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;
Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;
Луганская область - 252 случая / 260 прививок;
Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;
Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;
Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;
Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;
Ривненская область - 422 случая / 440 прививок;
Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;
Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;
Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;
Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;
Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;
Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;
Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;
Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.
Напомним, в Украине по состоянию на 12 апреля было зафиксировано 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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