В Украине по состоянию на 13 апреля зафиксировано 11680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2334 человека, летальных случаев – 457, выздоровели 14019 человек, осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР - 38684, методом ИФА - 19284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26007).

За все время пандемии в Украине заболели 1872785 человек, выздоровели – 1430234, летальных исходов - 37 758, проведено 8716400 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

За сутки 12 апреля в Украине 10135 человек привиты против COVID-19.

388 401 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1503 случая / 1500 прививок;

Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;

Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;

Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;

Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;

Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;

Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;

Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;

Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;

Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;

Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;

Луганская область - 252 случая / 260 прививок;

Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;

Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;

Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;

Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;

Ривненская область - 422 случая / 440 прививок;

Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;

Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;

Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;

Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;

Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;

Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;

Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;

Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 апреля было зафиксировано 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.