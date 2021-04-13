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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию прекратить наращивание войск у границ Украины.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО, передает УНИАН.

«Мы серьезно обеспокоены текущим развитием событий, и НАТО отслеживает ситуацию очень внимательно. В последние недели Россия переместила тысячи боеспособных военных к границам Украины - это наибольшее сосредоточение российских войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году», - заявил Столтенберг.

Также он сказал, что в последние дни несколько украинских солдат погибли на востоке Украины.

«Я хочу выразить мои соболезнования в связи с недавними потерями, которые понесли Вооруженные силы Украины», - подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, российское значительное военное наращивание сил является неоправданным, необоснованным и вызывает глубокую обеспокоенность.

«Россия должна прекратить это наращивание войск в Украине и возле нее, остановить свои провокации и немедленно снизить напряженность», - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивание сил России на границе, которое состоится 13 апреля в Брюсселе. Участие в нем возьму глава МИД Дмитрий Кулеба.
ForUm

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