Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Интерфакс.

По его словам, войска отправлены «в районы выполнения учебно-боевых задач». Шойгу отметил, что это сделано в ответ на угрозы со стороны НАТО.

«Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры», - сказал Шойгу.

Он добавил, что войска показали «полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны».

«В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях», - сообщил министр обороны РФ.

Он добавил, что контрольную проверку вооруженных сил, в ходе которой войска переброшены на учения к западным границам РФ, планируется завершить в течение двух недель.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.