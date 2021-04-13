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Сегодня, 13 апреля, в районе населенного Майорск БПЛА противника осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, по состоянию на 7:00 13 апреля российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 – обстрел позиций украинских защитников и 2 –пересечение линии разграничения вражеским БПЛА.

Так, недалеко от населенного пункта Привденное противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Майорск БПЛА противника, пересекший линию разграничения, осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Еще 2 военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.
ForUm

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