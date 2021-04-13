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Президент Владимир Зеленский считает, что настоящим мотивом России стянуть свои войска к границе с Украиной является попытка запугать Запад и США демонстрацией своей силы.

Об этом говорится в репортаже TIME, сообщает УНИАН.

«Что они хотят сделать, то это поднять градус ровно настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в своей поддержке Украины, что они на самом деле не видят в нас партнера», – добавил украинский глава.

Он высказался, что это «своего рода проверка».

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.
ForUm

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