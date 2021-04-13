В Украине сегодня начинается вакцинация граждан препаратом CoronaVac.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

Он отметил, что Минздрав завершил все этапы проверки лабораторного контроля вакцины CoronaVac.

«И с сегодняшнего дня мы начинаем процесс прививки именно этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тыс. доз. Всего было законтрактовано нами 1,9 млн доз. И остальные - 1,7 млн доз - оставшиеся по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на эту поставку в течение апреля-мая этого года», - сказал Степанов.

Он добавил, что прививки вакциной CoronaVac будут делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие в проведении внешнего независимого оценивания.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину.