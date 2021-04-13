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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании установила с 15 апреля красный уровень эпидемической опасности в Полтавской области. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 15 апреля 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для красного уровня эпидемической опасности», – написал он.

Напомним, 11 апреля Министерство здравоохранения обновило карту карантинных зон в Украине - в «красной» зоне остаются Киев и еще 12 областей страны.
ForUm

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