Судей Окружного административного суда Киева, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.
Об это сказал представитель президента в КС Федор Вениславский во время общения с журналистами, передает Украинская правда.
«Судьи, которые не будут согласны с переводом в другой суд, скорее всего это будет окружной, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область... и если судьи, работающие в ОАСК, не дадут согласия на перевод в другой суд. То это является основанием для их освобождения», - пояснил он.
Вениславский отметил, что для перевода судей ОАСК им необходимо будет получить соответствующую «рекомендацию», если «их добропорядочность не будет вызывать возражений». В то же время, от кого именно ее надо получить он ли не уточнил.
Перевод судей в другие суды входит в полномочия Высшего совета правосудия.
Оценивать соответствие судьи занимаемой должности должна Высшая квалификационная комиссия судей, которая временно приостановила работу в рамках судебной реформы.
Со слов Вениславского можно сделать вывод, что судьи ОАСК не будут принимать участие в конкурсе на должности в другом суде, а их просто переведут. Однако пока на сайте Верховной Рады нет текста законопроекта.
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.
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