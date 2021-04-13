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Судей Окружного административного суда Киева, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

Об это сказал представитель президента в КС Федор Вениславский во время общения с журналистами, передает Украинская правда.

«Судьи, которые не будут согласны с переводом в другой суд, скорее всего это будет окружной, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область... и если судьи, работающие в ОАСК, не дадут согласия на перевод в другой суд. То это является основанием для их освобождения», - пояснил он.

Вениславский отметил, что для перевода судей ОАСК им необходимо будет получить соответствующую «рекомендацию», если «их добропорядочность не будет вызывать возражений». В то же время, от кого именно ее надо получить он ли не уточнил.  

Перевод судей в другие суды входит в полномочия Высшего совета правосудия.

Оценивать соответствие судьи занимаемой должности должна Высшая квалификационная комиссия судей, которая временно приостановила работу в рамках судебной реформы.

Со слов Вениславского можно сделать вывод, что судьи ОАСК не будут принимать участие в конкурсе на должности в другом суде, а их просто переведут. Однако пока на сайте Верховной Рады нет текста законопроекта.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.
ForUm

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