Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада.

Об этом Ермак сказал в интервью журналу Time, сообщает РБК-Украина.

Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Нопри этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь», - сказал Ермак.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.