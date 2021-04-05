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С 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина.  В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса в столице с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала состоявшимися промежуточные выборы народного депутата на одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область).

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тыс. специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тыс. пропусков.  При этом в Офисе президента заявили, что власти Киева не справились с задачей обеспечения спецпропускам всех работников предприятий критической инфраструктуры.

В связи с тем, что в Киеве в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в городе вынуждены отложить на несколько дней.

В Украине по состоянию на 5 апреля зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что русский язык, а точнее «украинский русский», является также частью культурного разнообразия Украины.  

Полиция Ивано-Франковской области начала 17 уголовных производств за нарушения во время промежуточных выборов народного депутата в 87-м округе.

Крупные сети АЗС за выходные (2-5 апреля) снизили цены на бензины.
ForUm

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