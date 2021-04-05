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Крупные сети АЗС за выходные (2-5 апреля) снизили цены на бензины, сообщает enkorr  со ссылкой на данные оперативного мониторинга.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина марки А-92 опустилась на 1 грн/л, до 29,49 грн/л, а «пятерка» подешевела на 1,5 грн/л, до 29,99 грн/л.

В сети KLO бензин А-92 подешевел на 10 коп./л, до 29,19 грн/л, бензин А-95 — до 29,49 грн/л (-70 коп./л). На UPG бензины подешевели на 40 коп./л.

Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», «Автотранс» и Motto снизили цены на бензины в пределах 0,2-1 грн/л.

Как сообщил представитель розничного рынка, корректировка цен проведена в рамках подготовки к меморандуму между участниками рынка и Кабмином, который будет подписан сегодня во второй половине дня.

Текст документа еще не опубликован, но, по информации enkorr, предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка. 

Как ранее сообщал ForUm, ранее АМКУ рекомендовал сетям АЗС снизить цены на топливо.
ForUm

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