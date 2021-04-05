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Сейчас 24 дела по выборам в Ивано-Франковской области рассматриваются в судах, сообщается в Facebook Центральной избирательной комиссии.

Вчера ОИК обработала 100% голосов. По предварительной информации 31,25% (15 076 избирателей) проголосовали за Василия Вирастюка. Сегодня с такими данными Комиссия приняла протокол от ОИК для дальнейшей обработки.

«Комиссия подробно обработает полученные материалы и будет устанавливать результаты выборов с учетом окончательных судебных решений», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦИК признал выборы недействительными. Однако комиссия только приняла протокол от ОИК. По предварительной информации, победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов.

 
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