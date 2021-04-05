Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тыс. специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тыс. пропусков. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тыс. спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тыс. пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходных. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник», - рассказал Поворозник.

Он напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

«Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят сотрудники полиции и «Муниципальной охраны», - подчеркнул Поворозник.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.