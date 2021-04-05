Полиция Ивано-Франковской области начала 17 уголовных производств за нарушения во время промежуточных выборов народного депутата в 87-м округе, сообщает пресс-служба областного главка.

«Следователи и подразделения дознания начали 17 уголовных производств. 12 из них непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, 5 - косвенно связаны с нарушением избирательного процесса», - говорится в сообщении.

Так, уголовные производства начаты: 1 - по факту препятствования осуществлению избирательного права..., работе избирательной комиссии..., совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины); 5 - по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УК); 1 - по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 УК); 4 - по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 УК).

Также в период с 2 по 3 апреля полицейские начали 6 уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

Кроме того, в ходе досудебного расследования по указанным уголовным производствам проведены осмотры места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели, в том числе представитель кандидата в народные депутаты, трое членов ОИК №87, 64 члена УИК, в том числе председатели, заместителей и секретарей, восемь сотрудников полиции, трое официальных наблюдателей, двое журналистов и директор дома культуры, где размещена ОИК. Также запланирован ряд оперативных мероприятий и следственных действий.

В целом на линию «102» поступило 113 сообщений. После тщательной проверки полученной от граждан информации полицейские составили 12 административных протоколов: в основном они касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.

«Полицейские Ивано-Франковской области тщательно изучают сообщения, в том числе информацию в сети Интернет, о возможных нарушениях избирательного законодательства и после проведения первоочередной проверки предоставляют всем событиям правовую квалификацию», - сказано в сообщении.

Напомним, кандидат от партии «Слуга народа», спортсмен Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 Ивано-Франковской области.