С 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина, сообщает пресс-служба столичного главка.

В составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте.

Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы.

Сотрудники полиции патрулируют в лесопарковых зонах и других общественных местах, где возможно скопление граждан. Также с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим и предостерегают выполнять карантинные требования.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.