также в разделеПолитика
Данилов объяснил, почему употребление термина «Донбасс» некорректно 9
В МИД объяснили, почему денонсировать Харьковские соглашения нецелесообразно 11
CIT: В Крым перебрасывают воевавших на Донбассе псковских десантников 13
Журналист о провале вакцинации, экономической катастрофе и репрессиях против оппозиции во главе с Медведчуком: Депутат от «Слуги народа» выразила одной фразой глас народа 14
В Кремле допустили закрытие Культурного центра Украины в Москве 9
Песков: Передвижение войск на границе с Украиной «не представляет угрозы» 11
Медведчук объяснил, почему Зеленского не пригласили на встречу Меркель, Макрона и Путина 41
Мендель: «Крымскую платформу» уже поддержали более десяти стран 14
Зеленский: Украина считает Катар одними из ключевых партнеров в Арабском мире 10
ОПЗЖ: Уничтожение правосудия и незаконная расправа над конкурентами стали преступной традицией власти 20
СМИ: Зеленский, Меркель и Макрон обсудят Донбасс без Путина 39
Медведчук: Власть взяла на вооружение политические репрессии 72
«ЕС с вами»: Кулеба и Боррель обсудили военные провокации РФ 16
Зеленский прилетел в Катар 23
Зеленский с официальным визитом посетит Катар 18
Маркарова пояснила, что мешает контактам Украины и США 29
Адвокат Чауса заявил об его похищении в центре Кишинева 18
Франция и Германия сделали заявление из-за эскалации на Донбассе 685

В Офисе президента заявили, что власти Киева не справились с задачей обеспечения спецпропускам всех работников предприятий критической инфраструктуры.

«С 5 апреля этого года перевозки в общественном транспорте в Киеве могут осуществляться исключительно по спецпропускам. Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом», - утверждают в ОП.

С соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видно, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников.

«Считаем такую ​​ситуацию недопустимой. Подчеркиваем, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города согласно установленному порядку спецпропусками для пользования общественным транспортом», - заявили на Банковой.

Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
11
Теги