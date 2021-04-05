В Офисе президента заявили, что власти Киева не справились с задачей обеспечения спецпропускам всех работников предприятий критической инфраструктуры.

«С 5 апреля этого года перевозки в общественном транспорте в Киеве могут осуществляться исключительно по спецпропускам. Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом», - утверждают в ОП.

С соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видно, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников.

«Считаем такую ​​ситуацию недопустимой. Подчеркиваем, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города согласно установленному порядку спецпропусками для пользования общественным транспортом», - заявили на Банковой.

Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки.