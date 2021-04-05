В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводятся более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам – исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядят спецпропуска на общественный транспорт во время ограничений в специальном режиме, и рассказал, кому будут их выдавать.

«Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуска – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные», - сказал Кличко.

Порядок получения пропусков размещен на официальном сайте КГГА.

Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлом году, около 400 тысяч. «Мы не будем уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршруты. Потому наша главная задача - обеспечить передвижение по городу людей, от которых зависит жизнедеятельность столицы», - добавил мэр.

Он отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением - 50% от технической характеристики транспортного средства. «Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам», - сказал Кличко.