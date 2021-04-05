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Россия не является монополистом, собственником русского языка. Русский язык, а точнее «украинский русский», является также частью культурного разнообразия Украины. Об этом сегодня, 4 апреля, в эфире телеканала «Дом» заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Она отметила, что вопрос языка отдельные политики «откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов», особенно в период выборов.

«Спекуляции на тему языка являются лицемерным способом удерживать политических поклонников…. От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка», — сказала Мендель

Пресс-секретарь президента подчеркнула, что, безусловно, украинский язык должен быть защищен.

«Но должны быть защищены и граждане — и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность — человек», — дополнила она.

Мендель считает, что некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе дух ненависти.

«Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших», — уверена она.

Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот — украиноязычный» в диалог о том, как обществу сплотиться и принять друг друга, добавила Мендель.

«Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — акцентировала пресс-секретарь президента.

При этом русский язык не является монополией, собственностью исключительно России.

«Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — заявила Мендель.
ForUm

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