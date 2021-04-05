В связи с тем, что в Киеве в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в городе вынуждены отложить на несколько дней, сообщила пресс-служба КГГА.

В частности, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0 градусов.

Решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля. Также в КГГА обратили внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании. Социальные объекты – больницы, садики и школы – будут отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Напомним, решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.

Мэр Виталий Кличко сообщал, что отопление начнут отключать 5 апреля.