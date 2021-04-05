В Украине по состоянию на 5 апреля зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3275 человек, летальных случаев – 254, выздоровели 4946 человек, осуществлено тестирований за сутки - 34 666 (в том числе методом ПЦР - 21963, методом ИФА - 4574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8129).

За все время пандемии в Украине заболели 1755888 человек, выздоровели – 1352139, летальных исходов - 34 587, проведено 8356074 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660) и Киевской (619) областях.

За сутки 4 апреля в Украине 1258 человек привиты против COVID-19.

291824 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 458 случаев / 130 прививок;

Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;

Волынская область - 241 случай / 20 прививок;

Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;

Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;

Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;

Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;

Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;

Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;

Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;

Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;

Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;

Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;

Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;

Ривненская область - 252 случая / 50 прививок;

Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;

Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;

Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;

Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;

Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;

Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;

Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.