В Украине по состоянию на 5 апреля зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3275 человек, летальных случаев – 254, выздоровели 4946 человек, осуществлено тестирований за сутки - 34 666 (в том числе методом ПЦР - 21963, методом ИФА - 4574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8129).
За все время пандемии в Украине заболели 1755888 человек, выздоровели – 1352139, летальных исходов - 34 587, проведено 8356074 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660) и Киевской (619) областях.
За сутки 4 апреля в Украине 1258 человек привиты против COVID-19.
291824 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 458 случаев / 130 прививок;
Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;
Волынская область - 241 случай / 20 прививок;
Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;
Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;
Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;
Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;
Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;
Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;
Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;
Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;
Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;
Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;
Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;
Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;
Ривненская область - 252 случая / 50 прививок;
Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;
Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;
Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;
Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;
Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;
Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;
Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.
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