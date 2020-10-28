Конституционный суд Украины обнародовал текст решения об отмене статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование.

Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Судьи Конституционного суда заявили о давлении на них со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков

Судьи Конституционного Суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах, заявили в Нацагентстве по предотвращению коррупции.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оокупированном Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил, заявили в Офисе президента.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что решение Конституционного суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим и наносит сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции.

Кабинет Министров Украины согласовал предложение Министерства финансов о признании победителем конкурса на вакантную должность председателя Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина.

В Дергачевском районе Харьковщины на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа. В результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.

Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря.

Правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области.

Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) «Золотое» и «Счастье».

Военного эксперта Алексея Арестовича назначили спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

В регионах Украины практически завершился процесс подсчета голосов избирателей на избирательных участках на местных выборах 25 октября, составления соответствующих протоколов, передачи их вместе с другой избирательной документации от участковых избирательных комиссий в сельских, поселковых и городских ТИК.

На перегоне у Кривого Рога из-за умышленного повреждения ж/д путей сошли с рельсов 15 вагонов.

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался после осложнений, вызванных коронавирусом.

Федеральный уголовный суд Швейцарии оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, осужденного за отмывание денег в крупных размерах.

27 октября 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, из-за которой государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» потерпело более 47 млн ​​грн убытков. Среди организаторов схемы – действующие и бывшие должностные лица ГП «МТП «Южный».

26 октября в соответствии с решением Конституционного суда Украины правительство сократило срок действия ограничения, установленного «Заключительным положениям» закона об изменениях в Государственный бюджет Украины от 13 апреля 2020 года. А именно сняло ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

По состоянию на 27 октября в Украине зарегистрировано 363 075 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки – 7474.

Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовное производство по фактам препятствования деятельности народного депутата Украины, подкупа избирателей и предоставления ложных сведений в органы ведения Государственного реестра.

Высший антикоррупционный суд решил возобновить уголовное производство в деле «Роттердам+», сообщил руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

В Киеве возле станции метро Выдубичи автобус выехал на тротуар и снес МАФ, в результате чего погиб один человек, двое получили телесные повреждения.