Кабинет Министров назначил гендиректора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Напомним, 22 октября правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и принял распоряжение об освобождении его с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.
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