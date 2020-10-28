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Кабинет Министров назначил гендиректора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Напомним, 22 октября правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и принял распоряжение об освобождении его с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.
ForUm

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