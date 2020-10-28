Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Дергачевском районе Харьковщины.

По данным облглавка, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа. Задымление составило около 200 кв. метров.

По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.