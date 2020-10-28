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27 октября 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, из-за которой государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» потерпело более 47 млн ​​грн убытков. Среди организаторов схемы – действующие и бывшие должностные лица ГП «МТП «Южный», сообщила пресс-служба НАБУ.

Речь идет об:

одном из заместителей директора ГП «МТП «Южный»;

экс-заместителе директора ГП «МТП «Южный»;

семи бывших директорах коммерческих компаний;

двух сотрудницах коммерческих компаний.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Должностных лиц государственного предприятия задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления.

Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП «МТП «Южный» вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки - от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой, - чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В общем следствие зафиксировало 29 таких тендеров.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с осени 2017 года.
ForUm

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