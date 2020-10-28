Президент Украины Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил, заявили в Офисе президента.

«Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине – один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования», - отметили в ОП в связи с решением Конституционного суда о системе декларирования доходов и имущества чиновников и депутатов.

На Банковой подчеркнули, что Украина создала систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов, элементами которой являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле обладают политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства. Это существенно повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления.

«Нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике. К сожалению, в Украине все еще есть «бизнесмены от политики», которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически», - подчеркнули в ОП.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.