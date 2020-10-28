Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) «Золотое» и «Счастье», сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов.

Резников также пригласил специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау посетить КПВВ совместно.

В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ «Золотое», который за год трижды находился под обстрелом.

Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня.

Она также призвала участников Трехсторонней контактной группы продолжить работу по выработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины.

Члены украинской делегации также отметили: то, что участники консультаций принципиально согласились разработать проект плана действий, позволяет уже сегодня разблокировать реализацию договоренностей по разминированию 20 новых участков, что чрезвычайно важно в связи с приближением зимнего периода, а также перейти к практическим действиям по разведению сил и средств на четырех следующих участках.