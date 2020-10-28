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Судьи Конституционного Суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах, заявили в Нацагентстве по предотвращению коррупции.

Так, НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда – Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

«Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали за признание этой статьи неконституционной. Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения», - подчеркнули в НАПК.

Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях.

Так, в декларации Головатого за 2019 выявлено 3,6 млн грн недостоверных сведений.

В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 - 754 тыс. грн.

«Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников», - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Отметим, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа.

Ранее НАПК также составило административные протоколы за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил, заявили в Офисе президента.
ForUm

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