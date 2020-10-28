Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовное производство по фактам препятствования деятельности народного депутата Украины, подкупа избирателей и предоставления ложных сведений в органы ведения Государственного реестра, сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Так, 27 октября, в избирательный участок Киево-Святошинского район приехала народный депутат с вопросом: почему так долго ведется подсчет голосов результатов голосования и сфотографировала избирательные документы. На что работник сельсовета за плечи вытолкал ее из помещения. Сразу после сообщения на 102 на указанный адрес за несколько секунд прибыла следственно-оперативная группа.

На месте происшествия полицейские провели осмотр помещения. Там правоохранители во время проведения неотложного обыска и первоочередных следственных действий обнаружили записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов. Также изъяли наличные на сумму 72,5 тысячи гривен.

Вместе с тем, народный депутат пояснила, что придя на внеочередной прием к сельскому председателю села Петропавловска Борщаговка она обнаружила, что секретарь сельского совета вносит сведения из протоколов на свой компьютер, но это лицо не является членом УИК.

По данным фактам следователи полиции открыли три уголовных производства по ч.2 ст. 351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч. 2 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства, причины совершенных преступлений.

Ранее пресс-служба Европейской Солидарности сообщила, что нардеп Виктория Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТГ, против нее применили силу, полиция ведет следственные действия.