Решение Конституционного суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим и наносит сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

«Таким образом КС Украины не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в рамках уголовных производств», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что внедрение электронного декларирования является одним из ключевых достижений государства после Революции достоинства. «Это - краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой ​​в 2014 году. Его цель - сделать власть прозрачной и подотчетной обществу. Ведь декларантами являются лица, содержащиеся за счет налогоплательщиков, в том числе это касается и судей. Однако судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления, так же как и составление протоколов в случае выявления расхождений между декларируемыми и фактическими доходами. Поэтому, благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать, и не будет иметь права спрашивать о состоянии судей и источниках их происхождения, привлекать к ответственности при наличии разногласий», – отметили в Бюро.

«Такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции являются безосновательными», – сообщили в НАБУ.

В Бюро отметили, что по состоянию на 27 октябряв работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).

«Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности», – подчеркнули в НАБУ.

«Вводя е-декларирования, Украина последовала лучшим практикам развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам. Действенность этого инструмента определяется степенью ответственности за его нарушение, которое КСУ своим решением фактически свел на нет. Тем самым нанесен сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции», – сказано в сообщении.



Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании 27 октября КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.