Правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области, передает УНИАН.

На заседании правительства председатель комиссии, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил: «Главные причины катастрофы - отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил выполнения полетов в университете».

Также, добавил он, причинами катастрофы является недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлеты конвейером (выполнялся 6-й полет подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.

«Катастрофа самолета произошла в двадцать часов сорок четыре минуты сорок девять секунд 25 сентября в результате действия группы опасных факторов», - сказал он.

По словам Уруского, первым опасным фактором, именно который спровоцировал события, приведшие в дальнейшем к катастрофе, стал отказ системы управления двигателя самолета, повлекший возникновение особой ситуации.

«После установления горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором, повлиявшим на развитие особой ситуации. Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положении 38 градусов был третьим опасным фактором. Несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытка как можно скорее выйти на глиссаду, вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы, было четвертым опасным фактором. Учитывая дополнительную тягу третьего двигателя на правом полукрыле и выпущенные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги правого двигателя привело к чрезвычайно сложной полетной ситуации. Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки было пятым опасным фактором, который существенно ухудшил условия полета», - сказал Уруский.

Он отметил, что на борту самолета возникла аварийная ситуация. «Неустранение скольжения является шестым опасным фактором, который обусловил переход аварийной ситуации в катастрофическую», - сказал он.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.