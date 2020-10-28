В Киеве возле станции метро Выдубичи автобус выехал на тротуар и снес МАФ, в результате чего погиб один человек, двое получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В столичную полицию по спецлинии 102 в 18:44 поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро Выдубичи произошло ДТП с пострадавшими. На вызов немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате чего, травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия.

Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию.

Как сообщает Киев Оперативный, автобус на полной скорости снес палатку с продуктами и сбил столб.

По словам очевидцев ДТП, водитель якобы устроил гонки с другим водителем автобуса.