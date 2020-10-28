также в разделеСтолица
В киевском коллекторе произошла утечка газа, пострадали 3 человека 19
Завтра киевские ученики возвращаются в школы 16
Заболевший COVID-19 Кличко рассказал о самочувствии 21
В киевских больницах почти 500 человек с COVID-19 – в тяжелом состоянии 12
Притула поздравил Кличко и назвал результат Попова холодным душем 87
В Киеве «бабье лето» продержалось 4 дня 21
В центре Киева гражданин Казахстана убил грузина 77
За сутки коронавирусом заболели еще 525 киевлян 15
Результаты выборов в Киеве объявят не позднее 6 ноября 17
В Киеве обнаружили еще 308 случаев коронавируса 10
СМИ: Кличко может победить в первом туре выборов 30
По данным экзит-пола, на выборах в Киевсовет лидирует «УДАР» 30
Экзит-пол: На выборах мэра Киева лидирует Кличко 75
В Киеве открыли 4 уголовных дела по фактам нарушений на выборах 9
В Киеве неизвестный взорвал гранату 22
Кличко заболел коронавирусом и не пошел на выборы 39
Киев лидирует в Украине по заболеваемостью коронавирусом 151
В недострое возле Софии Киевской демонтируют лишние этажи 18

В Киеве возле станции метро Выдубичи автобус выехал на тротуар и снес МАФ, в результате чего погиб один человек, двое получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В столичную полицию по спецлинии 102 в 18:44 поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро Выдубичи произошло ДТП с пострадавшими. На вызов немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате чего, травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия.

Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию.

Как сообщает Киев Оперативный, автобус на полной скорости снес палатку с продуктами и сбил столб.

По словам очевидцев ДТП, водитель якобы устроил гонки с другим водителем автобуса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги