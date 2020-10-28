Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оокупированном Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Отмечается, что Тупицкий еще до оккупации Крыма владел имением и землей в Кореизе недалеко от Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Об этом свидетельствует официальный документ, полученный «Схемами» из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации.

В июле 2018 года Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор покупки земли площадью 126 квадратных метров у гражданина России Владимира Рысятова. Но в декларациях Тупицкого ни за 2018 год, ни за 2019 год нет упоминания о покупке.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его засвидетельствовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России.

При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения «на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории», объясняет юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

«Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности», - рассказал Маселко.

«Кроме того, в соответствии с Кодексом судейской этики, судья обязан и в профессиональной, и в личной жизни демонстрировать поведение, которое поддерживает доверие к судам и воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету правосудия. Очевидно, что приобретение в 2018 году имущества в Крыму по законодательству оккупантов является недостойным поступком для судьи Конституционного суда, а следовательно содержит признаки проступка, несовместимого со статусом судьи. За такое его можно освободить, правда, это может сделать только Конституционный суд двумя третями голосов», - добавил он.

«Схемы» разыскали продавца участка. Владимир Рысятов сообщил, что Александр Тупицкий его сосед в Кореизе - их виллы расположены рядом. "Неправильно были разграничены участки», - рассказал Рысятов. И пояснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту «продажи не было».



При этом юристы объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, по антикоррупционному законодательству это может трактоваться как незаконный подарок.



По данным директора агентства недвижимости «Статус» (Ялта) Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от 5 тысяч до 15 тысяч долларов.



Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании 27 октября КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.