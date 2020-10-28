Федеральный уголовный суд Швейцарии оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, осужденного за отмывание денег в крупных размерах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Апелляция оставила в силе предыдущий приговор швейцарского Федерального уголовного суда от 26 июня этого года, согласно которому Мартыненко был приговорен к 28 месяцам тюрьмы, из которых 16 - условно. Бывший народный депутат также должен заплатить штраф в размере 3,8 млн швейцарских франков (3,5 млн евро).

Суд также оставил в силе приговор его соучастнику Павлу Скаленко, ранее приговоренному к 24 месяцам условно, который также должен заплатить штраф.

В приговоре отмечается, что чешская компания Skoda JS незаконно выплачивала Мартыненко на швейцарские счета комиссию за поставку оборудования для ГП «НАЭК «Энергоатом». Затем Мартыненко переводил эти деньги на оффшорную компанию в Панаме. Таким образом он отмыл около 2,9 млн евро с 2009 по 2011 год.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 22 октября 2018 года начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых: Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами «Нафтогаза Украины», «Объединенной горно-химической компании», «ВостГОК» и «Ядерного топлива».

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и выполнении контрактов на поставку оборудования для этого предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и выполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. грн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере $ 17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 октября 2019 года стало известно, что Шевченковский райсуд Киева передал это дело ВАКС.