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Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 возрастает. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания», - отметил он.

Премьер также заявил, что правительство продолжит тесную координацию своих действий с местными властями.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года. 
ForUm

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