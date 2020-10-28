Судьи Конституционного суда заявили о давлении на них со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков, сообщает пресс-служба КСУ.

«Конституционный суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного суда Украины, так и суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия», – говорится в сообщении.

В КСУ напомнили, что согласно части 2 статьи 149 Конституции Украины, статьи 24 Закона Украины «О Конституционном суде Украины» влияние на судью КС любым способом запрещается.

«Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции, Конституционный суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины «О Конституционном суде Украины» и будет действовать исключительно в интересах украинского народа. Несмотря на все обстоятельства и условия, в которых длительное время приходится работать Конституционному суду Украины, несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы их уголовного преследования, Конституционный суд Украины и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина», – подчеркнули в КСУ.

Решением собрания судей Конституционного суда Украины председателю КСУ поручено уведомить лично президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины о сложившейся ситуации.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.