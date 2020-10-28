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На перегоне у Кривого Рога из-за умышленного повреждения ж/д путей сошли с рельсов 15 вагонов, сообщил глава «Укрзализныци» Владимир Жмак.

«Утро началось с двух плохих новостей: сход с рельсов 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту «Шевченко-Черкассы». Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый - умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию, второй - простой вандализм», - написал он в Телеграм-канале.

В обоих случаях никто не пострадал.

«Со своей стороны, мы уже проводим расследование по данным фактам и отреагируем должным образом. Также мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления», - сообщил глава компании.
ForUm

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