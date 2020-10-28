Высший антикоррупционный суд решил возобновить уголовное производство в деле «Роттердам+», сообщил руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

«ВАКС отменил незаконное постановление о закрытии производства по Роттердам+. Спасибо судье Оксане Олейник», – написал он в Facebook.

Шабунин подчеркнул, что решение суда не подлежит апелляции, поэтому Генеральная прокуратура обязана срочно возобновить расследование.

При этом, по его словам, после возобновления дела остается только три дня на его передачу в суд.

«Чтобы это произошло, Венедиктова (генеральный прокурор – ред.) обязана не только возобновить производство, но и сразу заменить в нем процессуального руководителя. Того, который это производство незаконно закрыл», – написал Шабунин.

Как сообщал ForUm, 8 сентября прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам+», не пришел отстаивать свою позицию в суд.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

Соломенский районный суд Киева 20 августа отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Он заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.

Вовка объявили в международный розыск.