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26 октября в соответствии с решением Конституционного суда Украины правительство сократило срок действия ограничения, установленного «Заключительным положениям» закона об изменениях в Государственный бюджет Украины от 13 апреля 2020 года. А именно сняло ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Принятие вышеупомянутых решений стало возможным благодаря принятым Верховной Радой 17 сентября 2020 изменениям в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», которым Верховная Рада предоставила право Кабинету Министров сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения на территории Украины COVID-19.

Одновременно постановлением о «Некоторых вопросах оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики» правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий. В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплаты в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности. Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.

Принятое постановление соответствует подписанным международным договоренностям, согласно которым украинская власть засвидетельствовала намерение снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года.

Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета Министров и в дальнейшем не превышает 5 размеров средней заработной платы.
ForUm

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