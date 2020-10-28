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Военного эксперта Алексея Арестовича назначили спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Арестович.

«Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука, меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и, прежде всего, народа Украины. Приглашаю заинтересованных лиц, прежде всего, журналистов, обращаться ко мне за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации; средства и формы более тесного сотрудничества установим можно скорее», – написал он.

Арестович также сообщил, что Кравчук предложил координаторам процесса презентовать до 4 ноября свой «План действий» по усилению процесса мирного урегулирования.
ForUm

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