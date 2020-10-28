Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков после ознакомления с решением КС, передает «Украинская правда».
«Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций», – отметил он.
Новиков подчеркнул, что решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. «Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», – заявил он.
Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.
Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил
В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.
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