Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков после ознакомления с решением КС, передает «Украинская правда».

«Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций», – отметил он.

Новиков подчеркнул, что решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. «Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», – заявил он.

Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.