Бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

Он перенес операцию на голове, его состояние стабильно тяжелое.

Правоохранители установили место, где Владимир Балух находился накануне нападения на него, и лиц, с которыми он общался. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего.

В Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине.

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что он не может агитировать за кандидатов от «Слуги народа» на местных выборах.

В больнице умер украинский военный, который 6 сентября подорвался на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что проблем со средствами в Фонде борьбы с коронавирусом и его последствиями нет. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Житомирскую область.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по факту принятия судьей Печерского райсуда Киева Сергеем Вовком решения о взыскании с Приватбанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.

Правоохранители будут жестко реагировать на все попытки построения «предвыборных сетей», на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения предвыборной кампании. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова в связи с началом избирательной кампании перед местными выборами.

Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области, в результате подрыва на ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование.

Нардеп Гео Лерос заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца.

В подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника, сообщил глава Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

МИД России сообщил украинской стороне, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров срочно отбыл в командировку, поэтому дата разговора двух министров по поводу обострения ситуации на Донбассе пока неизвестна. Об этом заявил во время скайп-включения из Румынии в эфире программы «Свобода слова на ICTV» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам+», не пришел отстаивать свою позицию в суд.

Украина более не планирует менять закон об образовании, однако настроена имплементировать его таким образом, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы других стран, в частности Румынии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Бухарест.

По состоянию на 8 сентября в Украине лабораторно подтверждено 140 479 случаев коронавируса, за минувшие сутки – 2411.

В Украине уровень заболеваемости COVID-19 в августе вырос почти вдвое по сравнению с июлем. Также в прошлом месяце были госпитализированы 34% больных, у которых обнаружен коронавирус. Об этом во время брифинга проинформировала директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Татьяна Бойко.

Общественный вещатель объявил представителя Украины на Детском песенном конкурсе «Евровидение-2020». Победителем Национального отбора стал Александр Балабанов с песней «Открывай».