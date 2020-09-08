Бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября, сообщил украинский режиссер Олег Сенцов.

«Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются», - написал Сенцов в Facebook.

Напомним, Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что обнаружили в его доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух и его защитники утверждают, что его наказывают за проукраинскую позицию – во дворе его дома находился флаг Украины.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года и приостановил ее на время этапирования.

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма смягчил приговор украинцу, дав ему 4 года и 11 месяцев колонии и оштрафовав на 10 тыс. российских рублей.

Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии, где он отбывал наказание. Последний раз это произошло в конце июля. До этого Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев.

7 сентября 2019 он вернулся в Украину.