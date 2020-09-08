Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что проблем со средствами в Фонде борьбы с коронавирусом и его последствиями нет. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Житомирскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства

«С деньгами проблем нет», - заявил он.

Зеленский акцентировал внимание на росте количества инфицированных коронавирусом и быстром заполнении больниц больными, которые нуждаются в госпитализации.

«Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение коек ... Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы», - отметил президент.

Он отметил, что последствия легкомысленного отношения людей к эпидемии COVID-19 «будет исправлять вся страна».

«Несмотря на это, мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных - тех, которых уже доставляют в больницу. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, ИВЛ - там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но по крайней мере мы готовы», - сообщил Зеленский.

По словам главы государства, для наполнения COVID-фонда средства перенаправлялись из многих других бюджетных программ. Это делалось для того, чтобы иметь ресурс для борьбы с эпидемией, масштабы которой в начале было сложно спрогнозировать. Однако правительство не исключало, что впоследствии часть этих средств будет направляться на другие бюджетные программы. В частности, речь идет о важных инфраструктурных проектах.

«Много денег потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам, приемным отделениям или в школам, и это надо делать. В любом случае это все связано», - сказал президент.

Зеленский отметил, что потребность в финансировании для борьбы с пандемией существует, но она контролируема.

«Самое главное, на что мы потратили, - мы ежемесячно с самого начала тратим миллиарды из COVID-фонда в поддержку людей: пенсионеров, людей, которые не получают заработную плату. Государственные предприятия в период (эпидемии. - Ред.) COVID-19 также получают заработную плату, шахтеры получают заработную плату, когда сейчас почти все остановлено в мире», - добавил глава государства.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в Украине лабораторно подтверждено 140 479 случаев коронавируса, за минувшие сутки – 2411.