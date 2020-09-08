Правоохранители установили место, где Владимир Балух находился накануне нападения на него, и лиц, с которыми он общался, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Органы столичной прокуратуры держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху... В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны.

Досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции ГУ НП в Киеве, процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура №4.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).