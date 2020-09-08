Прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам+», не пришел отстаивать свою позицию в суд.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

«В Высшем антикоррупционном суде должны были рассмотреть жалобу экс-нардепа, бывшего заместителя генпрокурора Виктора Чумака на закрытие дела «Роттердам+». Однако сам прокурор Пономаренко, который закрыл дело, не явился на заседание отстаивать свою позицию. Он просил отложить заседание, поскольку находится на другом (наверное, это важнее, чем «слив» дела по одной из самых масштабных энергетических схем времен независимости Украины)», - говорится в сообщении.

Адвокат Марина Гаврилюк, которая представляет Чумака и добиваться возобновления дела, считает отсутствие прокурора затяжкой. Она попросила приобщить к рассмотрению детектива НАБУ, ведь Нацбюро также публично и категорически не согласно с закрытием. Она также просила истребовать и исследовать экспертизы по делу.

Именно экспертиза от экспертного учреждения СБУ не смогла подтвердить убытки от схемы «Роттердам+», хотя и не признала их отсутствие. Зато в деле есть другая экспертиза, которая установила вред.

Следующее заседание назначено на 14:00 14 сентября.