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Нардеп Гео Лерос заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца.

«По указанию Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса – Олегу Татарову «посадить» меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ОО, которую возглавляет адвокат группы Татарова», - написал он в Facebook.

 

Как сообщал ForUm, 1 сентября фракция партии »Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.

Глава фракции СН Давид Арахамия президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции «Слуги народа» с требованием исключить  Лероса.

31 августа Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали».

2 сентября комментируя исключение Лероса из СН, Зеленский заявил: «У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии». 
ForUm

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