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МИД России сообщил украинской стороне, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров срочно отбыл в командировку, поэтому дата разговора двух министров по поводу обострения ситуации на Донбассе пока неизвестна.

Об этом заявил во время скайп-включения из Румынии в эфире программы «Свобода слова на ICTV» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленной, но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговор», - сказал Кулеба.

Он добавил, что, по его убеждению, когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, - это Российская Федерация. Кулеба отметил, что вчера президент Зеленский дал ему именно такое поручение — переговорить с Лавровым.

«О чем говорить? Первый вопрос — как объясняет Российская Федерация то, что произошло, второе — остается она преданной режиму прекращения огня, и третье — обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись», - сообщил министр.

Напомним, 6 сентября Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами со стороны оккупантов на Донбассе, в результате которых один украинский военный погиб и еще один ранен. Российские оккупационные войска в тот день дважды нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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