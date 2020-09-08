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Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

Об этом в комментарии журналистам возле Киевской больницы скорой медицинской помощи сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает УНИАН.

«Недавно только завершилась операция. Была тяжелая операция на голове. У Владимира, к сожалению, тяжелая черепно-мозговая травма... Состояние стабильно тяжелое, и пока врачи отказываются давать публичную информацию», - сказала она.

Геращенко объяснила это тем, что неизвестно, как у Балуха будет проходить восстановление организма, а также ведется следствие, возбуждено уголовное дело по факту избиения. «Он находится без сознания. Был транспортирован в больницу без сознания... Одна из ключевых проблем, о которой они (врачи. – Ред.), нам говорили, - это то, что не могут узнать сейчас, сколько времени он находился без сознания», - добавила она.

Депутат также отметила, что врачи пока не прогнозируют, когда Балух может прийти в себя. После операции, как добавила Геращенко, его перевезли в реанимацию.
Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).
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