также в разделеЭкономика
На новый аэропорт на Закарпатье нужно 4 миллиарда инвестиций 8
Международные резервы Украины в августе выросли на 1% 12
В Украине планируют втрое повысить размер гарантированного банковского вклада 91
ФОПы приносят Украине более $1 миллиарда в год 12
Минюст продает еще одну тюрьму 22
Минздрав рассказал, на что потратит деньги от Всемирного банка 14
Минфин: Коронавирусный фонд израсходован на 30% 12
Премьер: Бюджет-2021 тоже будет дефицитным 16
С начала карантина безработным выплатили 7,5 миллиарда 10
Транзит газа через Украину сократился на 42% 24
Данилюк: Решение суда по делу Сурксисов – начало развала результатов национализации ПриватБанка 85
Кабмин планирует приватизировать все госбанки 55
Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира 44
За полгода активы НБУ выросли на 13% 11
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% 9
Приватбанк будет оспаривать решение о выплате компаниям Суркисов $350 миллионов 133
Шмыгаль: Урожай зерновых ожидается меньше на 7 миллионов тонн 15
Приватбанк проиграл в суде $350 миллионов компаниям Суркисов 129

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по факту принятия судьей Печерского райсуда Киева Сергеем Вовком решения о взыскании с Приватбанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов, сообщает Совет общественного контроля при НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах. Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами», – говорится в сообщении.

В Совете напомнили, что 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к Приватбанку на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества Приватбанка при отказе выплаты компаниям Суркисов. В тот же день, 3 сентября, Волк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с Приватбанка почти $165 млн.

«Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и будут осуществлять общественный контроль за проведением данного расследования», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3061 грн.
28
Теги