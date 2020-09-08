Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по факту принятия судьей Печерского райсуда Киева Сергеем Вовком решения о взыскании с Приватбанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов, сообщает Совет общественного контроля при НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах. Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами», – говорится в сообщении.

В Совете напомнили, что 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к Приватбанку на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества Приватбанка при отказе выплаты компаниям Суркисов. В тот же день, 3 сентября, Волк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с Приватбанка почти $165 млн.

«Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и будут осуществлять общественный контроль за проведением данного расследования», – сказано в сообщении.